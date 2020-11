Saptamana trecuta, am facut numai finalizare la antrenamente si apoi am ratat la fel ca inainte, spune Bergodi

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, s-a plâns de faptul că, deşi lucrează foarte mult finalizarea la antrenamente, jucătorii săi înscriu prea puţin, potrivit news.ro.

"Avem un meci dificil, ca de obicei, întâlnim Chindia înaintea pauzei competiţionale şi vrem să câştigăm acest meci pentru a sta bine în clasament şi poate reuşim să avem şi mai multe puncte distanţă de celelalte echipe care sunt după noi. Chindia este o echipă bună, cu un antrenor foarte bun, îl cunosc de când sunt aici, l-am cunoscut foarte bine pe Emil Săndoi şi a făcut mereu lucruri frumoase. Sper că va fi un meci frumos şi că îl vom câştiga.

Emil e din Craiova, normal că ştie tot (n.r. - despre Universitatea). A fost un mare jucător aici, la Craiova, cred eu că trăieşte aici şi atunci nu ne va fi uşor, el cunoaşte aproape toţi jucătorii, dar asta nu trebuie să ne îngrijoreze. Noi trebuie să ne facem jocul nostru. Echipa noastră a arătat caracter, a avut reacţie după înfrângerea cu Clinceni şi eu zic că am avut o evoluţie bună. Normal că nu sunt mulţumit sută la sută de jocul pe care îl prestăm, dar trebuie să avem un pic de răbdare şi vom regla nişte lucruri şi din punct de vedere al jocului.

Echipa a arătat în acest campionat o maturitate în joc şi nu riscă aproape nimic. Echipa adversă poate avea 2-3 ocazii, dar în general echipa noastră a ajuns la maturitate şi câştigăm din ce în ce mai multă încredere în ceea ce facem. Campionatul este lung, dar suntem acolo şi asta este meritul jucătorilor. În careu ajungem cu oarecare uşurinţă, ne-am creat ocazii şi le-am spus băieţilor că trebuie să fructificăm mai multe dintre aceste ocazii. A revenit Ştefan Vlădoiu, a făcut astăzi un antrenament, vedem dacă va fi în lot. Screciu este încă pozitiv. Cîmpanu a revenit şi el, avem un lot bun, complet, jucătorii au un moral bun după victoria cu Hermannstadt, avem unul dintre cele mai bune parcursuri ale unei echipe de la începutul campionatului. Trebuie să ne ameliorăm ultimele minute ale jocului.

Încercăm să dăm goluri tot timpul, lucrăm pentru mai multă concentrare, să fim atenţi la finalul meciului. E important că echipa are încredere în ceea ce face. Mă bucur că avem ocazii, dar sunt îngrijorat că nu dăm prea multe goluri. Dacă am fi fructificat aceste ocazii în ultimele două meciuri, probabil aveam un golaveraj mai bun. Încercăm în cursul antrenamentelor să ne antrenăm la finalizare. Săptămâna trecută, am făcut numai finalizare şi apoi am ratat la fel. Dar trebuie să avem răbdare cu jucătorii noi, Mamut şi ceilalţi.

Eu zic că echipa este pe un drum bun. (n.r. - întrebat la ce să se aştepte suporterii într-un duel între doi antrenori foşti fundaşi) La 0-0 (n.r. - râzând) Nu, nu sperăm să câştigăm acest meci, probabil 0-0 va fi un rezultat bun pentru Emil. Chiar dacă am fost fundaş, echipele mele au jucat mereu bine şi au încercat să dea gol. Pe mine m-a schimbat un pic mentalitatea lui Zeman, antrenor pe care l-am avut la Lazio în anii 94-96 şi jocul lui mi-a plăcut mult. Chiar dacă în aceste momente nu dăm multe goluri, eu caut un echilibru între faza defensivă şi cea ofensivă", a declarat Bergodi, într-o conferinţă de presă.

Meciul CS Universitatea Craiova - Chindia Târgovişte va avea loc, vineri, de la ora 21.30, în etapa a X-a a Ligii I.