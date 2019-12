Sapte agresori care au lovit-o pe tanara jandarmerita la protestul din 10 august, condamnati cu suspendare de Judecatoria Sectorului 1

Şapte bărbaţi acuzaţi că au lovit-o pe tânăra jandarm şi pe colegul acesteia, în timpul protestului din 10 august, au fost condamnaţi la închisoare cu suspendare, decizia fiind luată de Judecătoria Sectorului 1. Conform deciziei instanţei, pedepsele sunt între 1 an închisoare şi 2 ani şi 8 luni închisoare, toate cu suspendare, cea mai mare fiind aplicată lui Dumitru Daniel, tânărul care a sustras arma femeii jandarm. De asemenea, toţi cei şapte inculpaţi sunt obligaţi să efectueze muncă în folosul comunităţii, între 90 şi 120 de zile, şi au interdicţie pe o perioadă de 5 ani să mai participe la adunări publice cu caracter politic, social, cultural sau sportiv de orice amploare, acţiuni de protest organizate sau spontane. În plus, trei dintre agresori trebuie să-i plătească în solidar Ştefaniei Nistor suma de 10.000 euro cu titlu de daune morale. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. Pe 10 august, în timpul desfăşurării protestului Diasporei în Piaţa Victoriei, mai mulţi indivizi au lovit o femeie jandarm cu pumnii şi picioarele. Ştefania Nistor a fost prinsă în mulţime alături de un coleg, acesta din urmă încercând să o protejeze. AGERPRES / (AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)