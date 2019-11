Sapte dintre cei mai buni iluzionisti din lume, in februarie la Bucuresti - VIDEO

Şapte dintre cei mai buni iluzionişti din lume vor susţine, sub numele „The Illusionists”, patru reprezentaţii la Sala Polivalentă din Bucureşti în luna februarie a anului viitor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Luis de Matos, James More, Andrew Basso, Enzo Weyne, Kevin James, An Halim şi Aaron Crow vor urca pe scena din Capitală, după ce, anul acesta, au susţinut peste 100 de show-uri în Europa, în faţa a mai mult de 1 milion de oameni. Grupul The Illusionists duce mai departe tradiţia magiei de scenă într-o nouă eră. Călcând pe urmele unor legende precum Harry Houdini, combină tehnologie de vârf, jocuri de lumini, costume extravagante şi o montare scenică deosebită. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); De-a lungul timpului, iluzioniştii au susţinut show-uri în peste 200 de oraşe din 40 de ţări. Spectacolele lor au fost difuzate de posturi de televiziune precum ITV şi NBC. „The Illusionists” la Sala Polivalentă: joi, 13 februarie 2020, de la ora 20:00; vineri, 14 februarie 2020, de la ora 20:00; sâmbătă, 15 februarie 2020, de la orele 16:00 şi 20:00. Spectacolele vor fi traduse în limba română. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua Entertix la preţuri cuprinse între 149 şi 349 de lei. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.