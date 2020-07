Sapte jucatori de la echipa de fotbal Victoria Gugesti, depistati cu COVID-19 - Antrenorul a solicitat amanarea meciurilor

Şapte jucători de la Victoria Gugeşti, o echipă de fotbal din Vrancea care luptă pentru promovarea în liga a treia, au fost depistaţi pozitiv la testarea pentru COVID-19, a declarat, pentru AGERPRES, antrenorul echipei, Cosmin Talpan.

Ca urmare a acestei situaţii, echipa a solicitat Federaţiei Române de Fotbal (FRF) amânarea meciurilor de baraj, însă FRF a decis ca acestea să se desfăşoare conform programului stabilit iniţial. Mai mult, FRF ar fi schimbat regulamentul în urmă cu o zi, iar echipele care nu se prezintă la meciurile de baraj riscă să fie penalizate şi sancţionate."La prima testare, dintr-un număr de 21 de jucători, au ieşit pozitiv la COVID-19 trei, care s-au autoizolat la domiciliu. La a doua testare făcută la o săptămână, cum spune protocolul medical de reluare a campionatului, au ieşit pozitiv la testul pentru COVID-19 un număr de şapte jucători. Avem la echipă 21 de jucători, iar în urma acestei situaţii, am rămas în 14 jucători. Noi am solicitat FRF, prin intermediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vrancea, amânarea meciurilor de baraj din data de 1 şi 5 august. Am aflat că Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de baraj pentru promovarea în liga a treia a fost modificat aseară (miercuri - n.red.), prin hotărârea comitetului de urgenţă al FRF din 29 iulie 2020. Noi riscăm acum, prin neprezentare, să pierdem cu 3-0 în favoarea echipei adverse şi chiar să fim sancţionaţi", a declarat Cosmin Talpan.Acesta susţine că echipa sa va intra pe teren în meciurile de baraj pentru promovarea în liga a treia, mai ales că jucătorii au luptat mult pentru a ajunge aici."Avem aviz de la DSP Vrancea care confirmă că în această perioadă au fost respectate toate protocoalele la antrenamente. Avem şi aviz pentru cei 14 jucători de la DSP, care certifică că aceştia au ieşit negativ la testarea pentru COVID-19 şi sunt apţi pentru meciurile de baraj. Noi am informat FRF asupra acestei situaţii şi vom intra pe teren să jucăm barajul pentru promovare. Nu vrem să avem alte probleme şi să fim sancţionaţi. Am făcut nişte eforturi care au implicat anumite costuri şi ne dorim să reprezentăm Vrancea la meciurile de baraj. Avem toate actele în regulă de la DSP", a afirmat antrenorul.Potrivit acestuia, toţi jucătorii depistaţi pozitiv sunt în autoizolare la domiciliu, sunt asimptomatici şi se simt bine.