Sapte membri ai echipei medicale care a fost in R. Moldova au coronavirus

Sapte persoane, intre care patru cadre medicale, din echipa care s-a aflat in misiune umanitara in Republica Moldova au fost confirmate cu coronavirus, toate fiind asimptomatice. "Regret ca s-au infectat, dar am convingerea ca ceea ce au facut conteaza enorm pentru Romania", a spus premierul Ludovic Orban, despre acestia.