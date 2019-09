Sapte plante pe care nu e bine sa le tii in casa, daca vrei sa-ti protejezi familia si pe tine

Multe case au flori superbe, dar nu toate sunt decoratiuni obisnuite colorate. Unele pot fi vampiri energetici care sug toata forta de viata de la gazdele lor.

Este important de retinut ca plantele nu trebuie amplasate in dormitoare, deoarece in timpul noptii absorb oxigen si degaja dioxid de carbon.

In plus, noaptea plantele se elibereaza de energia negativa: ciclul lor energetic este programat pe absorbtia diurna a informatiei negative si purificarea nocturna, prin eliminarea energiei negative.

Fireste, nu toate plantele vampiri intra in categoria celor care trebuie tinute departe de casa. Anumite plante, precum ferigile, ii ajuta pe unii iar altora le pot face rau. Totul depinde de sistemul energetic al fiecarei persoane in parte.

Mai jos vei gasi o lista cu plantele pe care ar trebui sa eviti sa le pastrezi in casa ta, pentru a-ti proteja rudele si pe tine.

Doamna Tamara, specialist ne spune care sunt aceste plante.

Begonii

Aceste flori sunt cunoscute pentru popularitatea lor, dar pot fura cu usurinta energia de la oameni. Adevarat, ele atrag energia atat pozitiva, cat si negativa pentru ele insele, insa numai o parte din asta este in beneficiul tau.

Mai mult, atunci cand o planta impartaseste ceea ce are, negativul il pastreaza pentru sine, dand o mica parte din energia pozitiva inapoi. Dar nu pastra mai mult de o astfel de floare acasa, pentru a nu intrerupe schimbul de energie.

Crin

Aceste flori aparent inofensive pot provoca scandaluri. Ele sunt daunatoare din cauza unor schimbari neasteptate pe care le pot provoca.

Pot da pace si ordine in casa timp de multa vreme si apoi isi schimba drastic energia. Tine crini acasa in cazul in care esti plecat de acasa des – de exemplu, in tara.

Feriga

Aceste flori sunt bune in gradinile din fata casei si pe parcelele de gradina. Ele pot aranja frumos o gradina de flori, si se pot decora cu diverse alte flori in zilele de sarbatoare.

Dar expertii nu recomanda mentinerea in casa: absorb oxigenul, emit dioxid de carbon, ceea ce inseamna ca te pot rasplati cu o durere de cap.

Tuberoza

Aceasta floare miroase foarte apetisant, este chiar utilizata in parfumerie, dar acest avantaj nu poate fi comparat cu dezavantajul sau. Ea atrage tradarea. Daca esti casatorit si nu doresti probleme, este mai bine sa renunti la aceasta floare odata pentru totdeauna.

Hippeastrum sau Steaua Cavalerului

Acest reprezentant al lumii florale nu agreaza cand in prezenta sa este o persoana care provoaca scandaluri, care revarsa negativul.

Aceasta floare absoarbe energia negativa pana la ultima picatura, apoi o raspandeste mai tarziu. Daca de multe ori ai pe cineva care se cearta in casa ta, risti sa nu mai scapi niciodata de afluxul constant de energie negativa.

Oleandru

In unele cazuri, mirosul acestei flori incredibil de frumoase poate provoca ameteli. Daca ai copii mici, atunci nu cumpara niciodata oleandru ca planta ornamentala.Daca iti place o poti tine in curte, departe da copii.

Stellera chamaejasme

Aceasta floare este foarte toxica pentru copii si animale mici. Seva acestei plante poate provoca probleme mari de sanatate celor din jurul tau. E bine sa nu o tii in casa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.