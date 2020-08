Saracie, pandemie si scoala

Intr-o tara in care aproape jumatate dintre copiii ei traiesc in saracie sau in risc de excluziune sociala- 41,7% in 2017, potrivit ultimelor date Eurostat-, subiectul acesta ar trebui sa fie printre primele pe agenda publica. Saracia ar trebui sa faca agenda guvernelor, partidelor politice, institutiilor centrale si locale, autoritatilor.