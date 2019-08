Sarajevo IFF – O productie Bosnia si Hertegovina a castigat marele trofeu. Scurtmetrajul romanesc 'Ultimul drum spre mare', mentiune speciala

Drama „Take Me Somewhere Nice”, de Ena Sendijarević (Bosnia şi Herţegovina, Olanda), a câştigat, joi seară, trofeul Heart of Sarajevo al celei de-a 25-a ediţii a festivalului, unde scurtmetrajul românesc „Ultimul drum spre mare” a primit o menţiune specială a juriului,, potrivit news.ro.

Filmul, cu Sara Luna Zoric în rol principal, spune povestea unei olandeze de origine bosniacă ce călătoreşte în Bosnia pentru a-şi vizita tatăl bolnav. Va fi pentru prima dată când ei se întâlnesc.

La gala care a avut loc la Sarajevo, scurtmetrajul „Ultimul drum spre mare” al lui Adi Voicu, care a fost anul acesta prezentat în competiţia Semaine de la Critique a Festivalului de la Cannes, a primit o menţiune specială a juriului.

Cristina Groşan a primit Post Republic Award din seria de premii acordate pentru proiecte work-in-progress, pentru „Things Worth Weeping For”.

La ediţia de anul acesta a festivalului, cineastul mexican Alejandro González Iñárritu, de patru ori premiat cu Oscar, a fost recompensat cu trofeul onorific Heart of Sarajevo, pentru contribuţia la cinematografie. La fel şi actorul britanic Tim Roth şi actriţa franceză Isabelle Huppert.

Un număr total de 53 de filme au concurat pentru premiile Sarajevo IFF.

Dintre cele 950 de filme înscrise în festival, au fost alese pelicule realizate de cineaşti din Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Grecia, Georgia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Malta, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia şi Turcia.

Cel mai recent film al lui Cătălin Mitulescu, „Heidi”, a fost selectat, alături de „Mo” al lui Radu Dragomir, în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo, unde a avut premiera mondială şi coproducţia cu participare românească „Sin”, de Ines Tanović.

În competiţia oficială au fost selectate nouă lungmetraje, între care „Heidi” (premieră mondială), „Mo” (premieră internaţională) şi „Sin” (premieră mondială).

Din distribuţia „Heidi” fac parte Cătălina Mihai, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Bogdan Dumitrache şi Ada Condeescu. Cătălin Mitulescu a scris scenariul, iar imaginea este semnată de Marius Panduru. Filmul are în centru un poliţist aproape de pensie care trebuie să găsească două prostituate ce vor să depună mărturie într-un proces ce implică o organizaţie criminală.

„Mo” este debutul regizoral al lui Dragomir, cu Răzvan Vasilescu, Dana Rogoz şi Mădălina Craiu în distribuţie.

„Sin” este o producţie Bosnia-Herţegovina, Croaţia, România, Slovenia, Muntenegru. Este al doilea lungmetraj al regizoarei Ines Tanović.

Preşedintele juriului - alcătuit din Bero Beyer (directorul International Film Festival Rotterdam, Olanda), Funa Maduka (cineast, Nigeria), Jovana Stojiljković (actriţă, Serbia) şi Teona Strugar Mitevska (regizor, Macedonia de Nord) - a fost regizorul suedez Ruben Östlund („The Square”).

Între documentarele selectate s-au numărat „Palace for the People/ Dvorcite Na Naroda” (Bulgaria, România, Germania), de Boris Missirkov şi Georgi Bogdanov, şi „Grădina sovietică” (Republica Moldova, România), de Dragoş Turea.

Filmele studenţeşti româneşti „Dumnezeu mama”, de Mihai Ghiţă, şi „Cum să înalţi un zmeu”, de Loránd Gábor, au concurat cu alte 12 pentru premiul în valoare de 1.000 de euro.

Producţii „Ivana cea Groaznică”, de Ivana Mladenoviç, şi „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, au fost prezentate în afara competiţiei, în secţiunea „In Focus”.

Lista câştigătorilor ediţiei cu numărul 25 a Festivalului de la Sarajevo:

Competiţia de lungmetraje

Heart of Sarajevo pentru cel mai bun lungmetraj (16.000 de euro) – „Take Me Somewhere Nice”, de Ena Sendijarević (Bosnia şi Herţegovina, Olanda)

Heart of Sarajevo pentru cel mai bun regizor (10.000 de euro) – Emin Alper, pentru „A Tale of Three Sisters” (Turcia, Germania, Olanda, Grecia)

Heart of Sarajevo pentru cea mai bună actriţă (2.500 de euro) – Irini Jambonas, pentru „Rounds” (Bulgaria, Serbia, Franţa)

Heart of Sarajevo pentru cel mai bun actor (2.500 de euro) – Levan Gelbakhiani, pentru „And Then We Danced” (Georgia, Suedia, Franţa)

Competiţia de documentare

Heart of Sarajevo pentru cel mai bun documentar (3.000 de euro) – „When the Persimmons Grew”, de Hilal Baydarov

Human Rights Award (3.000 de euro) – „The Euphoria of Being”, de Réka Szabó

Premiul special al juriului (2.500 de euro) - „Stack of Material”, de Sajra Subašić

Competiţia de scurtmetraje

Heart of Sarajevo pentru cel mai bun scurtmetraj (2.500 de euro) - filmul va fi luat în considerare pentru o nominalizare la Oscar – „The Last Image of Father”, de Stefan Đorđević

Menţiune specială a juriului – „Ultimul drum spre mare”, de Adi Voicu

Competiţia de filme studenţeşti

Heart of Sarajevo pentru cel mai bun film studenţesc (1.000 de euro) – „Sherbet”, de Nikola Stojanović