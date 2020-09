Sarbatoare in familia constantencei Diana Dumitrescu: N-as da ce am azi pentru nimic din ce am avut ieri!“

Am crezut că este o eroare cand am făcut testul. Am făcut trei zile consecutiv teste. M-am chinuit aproape zece ani să răman însarcinată, așa că a fost șocant să vad că sunt gravidă. Nu mă așteptam! Chiar nu mă așteptam. A fost o mega bucurie, dar cu rețineri, pentru că nu știam dacă este adevărat”, mărturisea Diana Dumitrescu, dupa ce a aflat de sarcină.

09.09.2019 ora 6:59 a venit pe lume Carol-Anton.Venirea lui mi-a indeplinit cea mai arzatoare dorinta, aceea de a fi mama! ❤️ Carol, ii multumesc lui Dumnezeu in fiecare zi ca te-a adus in viata mea. Mi-ai dat un scop si m-ai facut cel mai fericit om din lume. Sunt norocoasa ca m-ai ales, copil minunat! Pentru tine as fugi pana la "capatul pamantului", m-as lupta cu toate furtunile vietii, as muta muntii din loc pentru ca stiu, simt, ca vei fi OM! Te iubeste mama! La multi ani, Carol!, a postat Diana Dumitrescu pe pagina sa de Instagram .

Happy mom!

Mda, viața s-a schimbat, reperele mi s-au schimbat, însă n-aș da ce am azi pentru nimic din ce am avut ieri! [❤️]

