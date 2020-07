Sarbatoare la Bergamo: Niciun pacient COVID-19 nu se mai afla internat la terapie intensiva

Unitatea de terapie intensivă din spitalul principal din Bergamo, Papa Giovanni XXII, este oficial „fără covid”, la 137 de zile după ce primul pacient cu coronavirus a fost internat în 23 februarie. Știrea a fost anunțată le spital, unde medicii și asistentele au izbucnit aplauze „eliberatoare”, urmate de un minut de reculegere în amintirea miilor […] The post Sărbătoare la Bergamo: Niciun pacient COVID-19 nu se mai află internat la terapie intensivă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.