Sarbatoare mare, ce NU se face de Asezarea in racla a cinstitului brau al Maicii Domnului

Asezarea in racla a cinstitului brau al Maicii Domnului este sarbatorita in Biserica Ortodoxa in 31 august. In Constantinopol, intr-o biserica inchinata Maicii Domnului, se afla un vesmant si Braul Nascatoarei de Dumnezeu, asezate la loc de cinste intr-o racla de aur, aduse de la Ierusalim in timpul imparatului roman Arcadie (377-408). La rugamintea imparatului Leon (886-911), patriarhul Constantinopolului a luat braul Maicii Domnului, si, inconjurat de un sobor de preoti, a mers la curtea imparateasca unde s-au rugat pentru insanatosirea imparatesei, care suferea de o boala incurabila. Imparateasa a avut o instiintare, prin vedenie dumnezeiasca, ca se va vindeca daca se va atinge de Braul Maicii Domnului. Aceasta s-a inchinat ...