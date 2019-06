Sarbatoare mare la romani! Iata ce NU ai voie sa faci de Inaltarea Domnului

Inaltarea Domnului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crestinii serbeaza, joi, Inaltarea Domnului, la 40 de zile de la Inviere, zi in care in toate bisericile, manastirile si catedralele din tara si strainatate sunt pomeniti eroii romani, un praznic al bisericii romane adoptat din 2003 ca Sarbatoare Nationala. "In spiritul traditiei europene, in Romania, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de «sarbatoare nationala a poporului roman» si s-a stabilit a fi sarbatorita in cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Inaltarii, potrivit traditiei romanesti", arata Guvernul Romaniei in 3, cand s-a stabilit adoptarea acestei sarbatori la nivel oficial. Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane hotarase inca din anii 1999 si 20 ...