Sarbatoare MARE pe 30 august - Rugaciunea pe care o rostesc creștinii de Sfantul Alexandru

In urma cu cateva zile, Alexandru Cumpanasu a fost acuzat ca toata implicarea acestuia in cazul de la Caracal ar ascunde de fapt un motiv personal. In momentul in care s-a speculat ca ar urma sa participe la alegerile prezidentiale, acesta a negat cu vehementa. Se pare ca speculatiile s-au transformat intr-un adevar, acesta anuntandu-si, pe pagina sa de Facebook, intentiile de a candida.