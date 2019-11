Sarbatoare mare! Se praznuieste Sfantul Filip si este lasata secului pentru postul Craciunului

Astazi crestnii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Filip si totodata se pregatesc pentru postul Craciunului. Este lasata secului, asa ca va puteți bucura de mancaruri de dulce, pe care le veți mai gusta abia pe 25 decembrie.

Sarbatoare mare maine! Se praznuieste Sfantul Filip si este lasata secului pentru postul Craciunului

Sfantul Filip a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Nascut in Betsaida, langa Marea Galileii, Filip cunostea asa bine Sfanta Scriptura incat L-a recunoscut imediat pe Iisus ca fiind Mesia, Unsul lui Dumnezeu, de cum L-a intalnit. Dupa Pogorarea Duhului Sfant, Sfantul Filip a propovaduit in Asia si In Grecia. In Grecia, evreii il urau atat de tare incat marele preot s-a apucat el insusi sa il ciomageasca pana la moarte, dar printr-o minune marele preot a orbit dintr-o data si s-a innegrit. Apoi pamantul s-a deschis si l-a inghițit. Atunci s-au vindecat mulți bolnavi si mulți pagani au crezut in Hristos.

Maine este si lasata secului pentru postul Craciunului, asa ca se organizeaza petreceri si se mananca mancare de dulce. Este ziua in care en pregatim pentru uul dintre cele mai grele si lungi posturi de peste an.

Tradiția spune ca in ziua de lasata secului orice masa, fie ca este vorba de cea de pranz ori de cina, se aseaza cu fața catre rasarit. Farfuriile si tacamurile trebuie orientate spre rasarit pentru sporirea norocului, iar primul aliment care trebui consumat este painea cu sare.

Rugaciune pesntru postul Craciunului, care se rosteste zilnic:

„Dumnezeul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor ce sunt pe mare, departe, Cel ce mai inainte ai intocmit, prin Legea Ta Veche si Noua aceste zile de post, la care ne-ai invrednicit sa ajungem acum, pe Tine Te laudam si Ţie ne rugam: intareste-ne cu puterea Ta, ca sa ne nevoim intru ele cu sarguinţa, spre marirea numelui Tau celui sfant si spre iertarea pacatelor noastre, spre omorarea patimilor si spre biruinţa asupra pacatului.

Ca impreuna cu Tine rastignindu-ne si ingropandu-ne, sa ne ridicam din faptele cele moarte si sa petrecem cu bunaplacere inaintea Ta in toate zilele vieţii noastre.

Ca Ţie se cuvine a ne milui si a ne mantui pe noi, Hristoase Dumnezeule si Ţie slava inalţam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau Parinte, si Preasfantului si bunului si de viaţa facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!”.

