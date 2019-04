Sarbatoare uriasa pentru crestinii romano catolici. Mii de ieseni participa la Slujba de Inviere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Credinciosii romano-catolici sarbatoresc in aceasta noapte Invierea Mantuitorului. Crestinii catolici participa in aceasta noapte la Slujba de Inviere de la catedrala din centrul orasului, la liturghia care a inceput la ora 22:00. Astfel, crestinii catolici sunt asteptati in numar cat mai mare la Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" pentru a lua lumina in Noaptea Sfanta. Totodata, credinciosii au venit in numar mare la toate lacasurile de cult din Iasi pentru a asista la Sfanta Liturghie de Inviere. Im acesta noapte, mijloacele de transport in comun au program prelungit. Numeroase autobuze si tramvaie vor deservi o parte dintre traseele obisnuite din municipiu, sambata, in noaptea de Inviere, pentru credinciosii catol ...