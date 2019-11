Sarbatoarea artelor la Festivalul National de Poezie ,,Octavian Goga” - Ciucea, editia a XXXV-a!

74787800 2568156679964598 6984303601451532288 o

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 23 noiembrie 2019, în incinta Muzeului Memorial ,,Octavian Goga” din Ciucea s-a desfăşurat cea de-a XXXV-a ediţie a Festivalului Naţional de Poezie ,,Octavian Goga”, dedicat omagierii ,,poetului pătimirii noastre”, care şi-a legat destinul de acest loc mirific, unde îşi recăpăta suflul vital, pentru luptele pe care le ducea pe plan politic şi literar.

Evenimentul a fost organizat de către Muzeul Memorial ,,Octavian Goga”, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, în colaborare cu Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Cluj, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj şi Şcoala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” Cluj-Napoca.

Cel care a deschis ,,matineul” cultural a fost scriitorul Ioan Pavel Azap, membru al juriului festivalului – din care au făcut parte şi Victor Cubleşan, preşedinte - directorul D.J.P.C. Cluj şi Victor-Constantin Măruţoiu - cel care a anunţat premianţii, aleşi din rândul celor 21 de concurenţi, de pe tot cuprinsul ţării, care şi-au trimis creaţiile. Aceştia sunt: Iulian – Emil Coţofană (Constanţa) – Premiul special al juriului, Elena Olaru (Medgidia), Raluca Vlaicu (Cluj-Napoca), Radu Cora (Oradea) – Premiile pentru poezie, Seren Altimtop (Bistriţa) – Menţiune specială şi Sebastian Rus (Cluj-Napoca), Alexandra Cheroiu (Târgu-Jiu) şi Alex Neguran (Satu Mare) – Menţiuni.

Imediat după anunţarea premianţilor a venit rândul prof. Mihai Ghircoiaş, de la Şcoala de Arte Cluj, care a preluat microfonul pentru a prezenta momentele artistice, susţinute de cursanţi şi experţi ai Şcolii de Arte Cluj, premianţi ai festivalului şi poeta Minerva Chira, fiică a locului, premiată la ediţia din 1986. A spart gheaţa poetul Sebastian Rus, cu două poeme proprii, după care a urmat evoluţia cursantului Conti Fabian care a interpretat, la chitară, piesa ,,Spanish Romance”. În continuare, un alt poet laureat – Radu Cora – a citit două poeme.

Curând, a sosit şi momentul muzicii clasice vocale, prin doi tineri de talent de la clasa expert Tamara Prădan: Andrei Bangău, cu o piesă scrisă în urmă cu mulţi ani, chiar de către amfitrionul zilei, prof. Mihai Ghircoiaş - ,,Prin nopţi tăcute” - pe un text de Mihai Eminescu şi prin Maria Luiza Maino - cu ,,La Foletta” de Salvatore Marchesi şi ,,Lache und Weinen” de Fr. Schubert. Ambii interpreţi au fost acompaniaţi, cu profesionalism, de expertul clasei de pian Olga Bordas. Penultimul punct al programului artistic l-a constituit microrecitalul premiantului principal, Iulian – Emil Coţofană, după care finalul le-a aparţinut experţilor Olga Bordas – pian şi Diana Creţu – vioară, care au încântat numerosul public, aflat în salonul muzical al castelului de la Ciucea, cu piesele ,,Ave Maria” de Ch. Gounod şi ,,Piazzola” de Chiquilin de Bachin.

Imediat după înmânarea premiilor, festivitate oficiată de acelaşi Ioan – Pavel Azap, a luat cuvântul Aurel But, cel care a fost timp de peste trei decenii managerul Muzeului Memorial şi care a rememorat clipe speciale din trecutele ediţii ale concursului: ,,La prima ediţie, cea din 1983, am avut peste 60 de plicuri cu poeme de la concurenţi şi un juriu compus din multe mari personalităţi ale culturii clujene şi naţionale. O dată cu Revoluţia, concursul a fost oprit pentru un an, după care regretatul critic Petru Poantă, director atunci la Cultură l-a revitalizat, aducând din nou scriitori din toată ţara şi redându-i strălucirea de odinioară. Pot spune că împreună cu Direcţa de Cultură a Judeţului am organizat 30 de ediţii – şi aş avea nevoie de zile întregi ca să vă povestesc amănunte legate de acestea, aşa că mă limitez să îi felicit pe organizatori pentru modul în care au pregătit şi festivalul din acest an. Îmi doresc, din tot sufletul, să meargă mai departe această frumoasă manifestare culturală şi dacă puterile ne ajută, sper să ne întâlnim şi la anul”!

La rândul său, domnul Vasile Corpodean, managerul Şcolii de Arte Cluj a constatat, cu bucurie: ,,Acest matineu a devenit, văd, o serată muzicală în toată regula. Au trecut zece ani de colaborări ale instituţiei noastre cu Muzeul ,,Octavian Goga” şi le mulţumesc foştilor directori - şi actualului manager - că suntem invitaţi în fiecare an la decernarea premiilor Festivalului de Poezie, la ,,Noaptea Muzeelor” sau la expoziţiile de vară ale Şcolii de Arte. De asemenea, le mulţumesc colegilor şi cursanţilor noştri pentru că au venit în această sâmbătă la Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” şi au prezentat acest reuşit spectacol”.

La final, noul manager al Muzeului, a mulţumit călduros oaspeţilor, menţionând că pot vizita – pe lângă spectaculoasele imobile ale Muzeului, rămas definitiv în posesia Consiliului Judeţean Cluj după un lung proces revendicativ – şi expoziţia temporară ,,Arta plastică contemporană în colecţia Octavian Goga”, din Clădirea Castel.

