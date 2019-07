Sarbatoarea Diasporei - Iasul este Acasa! - FOTO

Sarbatoarea Diasporei Iasul este Acasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Si in acest an Primaria Municipiului Iasi organizeaza „Sarbatoarea Diasporei - Iasul este Acasa!”, un program dedicat diasporei si celor care viziteaza Iasul in luna august. Cu aceasta ocazie, Primaria Municipiului Iasi, prin Biroul Diaspora, Casa de Cultura „Mihai Ursachi” si Ateneul National din Iasi, alaturi de alti parteneri, vor organiza spectacole de teatru, concerte corale si recitaluri de poezie, care vor avea loc in zilele de weekend pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant. Este vorba de un „maraton” de evenimente, care poate fi rezumat la urmatoarele cifre: cinci weekenduri, 38 de recitaluri de poezie, 10 piese de teatru si 10 c ...