sarbatoresteDobrogea. ZIUA de Constanta, partener intr-un proiect in premiera: Interviu cu acad. Eugen Mihaescu - Expozitia «Gestul in desen» este o intalnire cu prietenii, ca sa impartasim ceva impreuna cu publicul“ (docum

- L-am cunoscut pe Florin Stoiciu la câteva zile după evenimentele din decembrie 1989. În ianuarie 1990, mă întorsesem acasă după un lung exil în America. Primul meu gând a fost pentru studenții de la Belle Arte. Le-am adus culori (uleiuri, tempera și acuarele) ca să aibă cu ce lucra. Florin Stoiciu a venit împreună cu un coleg ca să ia lada de la hotelul în care locuiam. L-am urmărit apoi devenind un artist desăvârșit și un foarte bun profesor. L-am cunoscut atunci când credeam amândoi că putem atinge libertatea, așa cum atingi linia orizontului: cu cât te apropii de ea, cu atât se îndepărtează…Expoziția aceasta nu este o provocare, ci o întâlnire cu prietenii ca să împărtășim ceva împreună cu publicul. Marii artiști, de la sculptori până la pictori, și-au clădit arta pe desen. De la Leonardo la Ingres, osatura operelor lor a fost desenul.- Constanța și Dobrogea reprezintă pentru mine tinerețea mea, când locuiam în fiecare vară la Tataia, în gazdă. Nu aveam bani, dar făceam plajă în față la Rex. Constanța este pentru mine un alt cuvânt care înseamnă „MAREA“. Aici a trăit în exil Ovidiu, iar eu, la rândul meu, am fost un exilat într-un alt port, la New York. Aici a văzut pentru prima dată marea tânărul Eminescu, venit cu o trupă de teatru. Geniul poporului român, puternic impresionat de frumusețea mării, a lăsat un testament:„Mai am un singur dor:În liniștea seriiSă mă lăsați să morLa marginea mării;…………………………………….Va geme de patimiAl mării aspru cânt…Ci eu voi fi pământÎn singurătate-mi”.- Constanța să reziste ispitei și să nu se lase vândută olandezilor, străinilor. Să-și apere și să-și păstreze patrimoniul…- O imagine, un desen poate spune mult mai mult decât o mie de cuvinte. Lăsați deoparte tabletele și telefoanele și veniți să descoperiți lumea prin ochii artiștilor care expun la muzeul de artă!