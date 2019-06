sarbatoresteDobrogea. ZIUA de Constanta, partener intr-un proiect in premiera: Interviu cu acad. Mircia Dumitrescu - Florin Stoiciu repune in discutie o dilema fireasca - un desen pe panza este pictura sau grafica?“ (document)

Cotidianul ZIUA de Constanţa, partener într-un proiect cultural în premieră „Gestul în desen“ / „Desenul pe pânză“ - o expoziţie-experiment ce resuscitează viaţa artistică a Constanţei

Care este legătura ta cuși cu expoziția-eveniment „Gestul în desen/Desenul pe pânză“, la care participi?- Organizatorul expoziției, Florin Stoiciu, a fost inițial la pictură. A venit la mine la grafică după revoluție. A fost un student care deja terminase pictura. De aici problematica dorită în cadrul desenului care are ca suport pânza. În general, în arta contemporană, mulți pictori folosesc tehnicile de gravură pe care le prezintă ca pe niște modalități originale de exprimare. Graficienii le consideră doar mijloace. Idealurile graficienilor se îndreaptă spre alte forme de manifestare. Ideea de a folosi pânza ca suport pentru gravură mi-a venit în 1963. Ion State, profesorul meu de atunci a și prezentat gravura mea pe metal transpusă pe suport pânză la o expoziție republicană de la Sala Dalles. Din păcate, nu am accentuat imprimarea pe pânză. Am mers pe ideea că o stampă trebuie să fie pe hârtie.În acea perioadă, hârtia de calitate nu se găsea. Singura fabrică de hârtie de la noi era Letea, care avea materialul bun, dar, din păcate, tehnologia și mai ales cleiul nu erau la nivelul așteptat. Marcel Chirnoagă a imprimat mult pe această hârtie de la Letea care s-a îngălbenit și se va îngălbeni în continuare. Am dorit să concurăm cu lucrările pe dimensiuni mari ale pictorilor, pentru că, în general, gravura pe dimensiuni mici era aruncată prin colțurile sălilor de expoziție. În acea perioadă se folosea pentru dimensiuni mari așa numitul canvas, care în fond era o împâslire și în timp, aduna praf, dar avea avantajul că puteai să îl speli.Prin această expoziție, Florin Stoiciu repune în discuție, pe lângă problemele gramaticale ale desenului, ale liniarului sau picturalului, o dilemă firească: dacă ai un desen pe pânză, acesta este pictură sau este grafică? Și dau aici ca exemplu pictorii din secolul XX, care au avut ideea să folosească alb-negrul ca formă de exprimare, formă care este de fapt o tehnică a graficii. Și cu toate astea, este încadrată la pictură. Alte exemple sunt multe, nu numai în străinătate, acum sunt și la noi în țară. Propunerea lui Florin Stoiciu este cu atât mai necesară pentru a ne defini perspectiva sugerării spațiului și a formei de transmitere a unei idei.- Prima mea vizită în Dobrogea nu a prea fost de bun augur. Am fost la Mangalia, la o terasă și am mâncat ceva, apoi am stat o săptămână în spital cu enterocolită. Dar asta e de haz, așa...Pentru mine Constanța înseamnă nemărginirea mării. Și valurile. Și aerul proaspăt. De câte ori am ocazia, vin să privesc marea. Și mai îmi plac peștiucii ăia mici. Să-și păstreze atracțiile și minunățiile.Trebuie să felicităm Muzeul de Artă din Constanța, care are un program cultural de excepție, pe lângă neprețuitele valori de patrimoniu. Actualul director al muzeului, Doina Păuleanu, nu uită și arta contemporană, ceea ce nu se poate spune despre Muzeul Național de Artă al României, din București. Am avut la muzeul din Constanța și expoziție personală și am participat și la multe expoziții colective, în sezoane bune ale vieții culturale constănțene. Așa că nu pot decât să îi mulțumesc pentru deschiderea pe care o manifestă față de artiștii contemporani. Amintim că urbea Constanței beneficiază și de un muzeu arheologic de primă mână și faptul că Ovidiu a trăit aici și a scris despre locuitorii ei, ne certifică în fond existența de peste 2000 de ani a acesteia.