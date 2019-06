sarbatoresteDobrogea. ZIUA de Constanta, partener intr-un proiect in premiera: Mini-interviu cu Emilia Kiss - In expozitia «Gestul in desen» veti regasi si toate senzatiile pe care le poarta viata“ (document)

- Da, legătură cu Florin Stoiciu se întâmplă pe mai multe niveluri - cel pe care suntem vecini de atelier la etajul șapte, într-un grup de ateliere din București, dar există și palierul uman, pe care descopăr un Stoiciu dinamic, capabil de acțiune și cu simț practic, în aceeași măsură în care găsesc și un Florin capabil de contemplare și introspecție, de generozitate sau melancolie. Dar, fără dubiu, există artistul cu care se pot împărtăși considerații valorice, de conținut, similare.Am primit invitația pentru a participa la această expoziție cu plăcere și, ca de fiecare dată, consider onorantă această ipostază. Provocarea există în față oricărei situații în care ești pus la lucru; orice lucrare nouă este un semn de întrebare și inevitabil atrage și o consecință: am fost sau nu în stare să gândesc și să simt suficient, să găsesc punctul de echilibru, să imprim armonie...Constanța și Dobrogea reprezintă pentru mine câteva amintiri. Pentru că am să mă las copleșită de subiectivitate, mă gândesc la senzația de plenitudine, la lumină, la detalii de tot felul ale mediului, la plăcere și bucurie în general, la vitalitate. Și la vânt. Cel din capitală mi se pare separator, comparativ.- Constanța a fost prin natura ei, și încă este, mai cosmopolită, un loc unde poți simți spațiile largi, unde nici măcar betonul nu te împinge la angoasă, iar fizionomiile sunt foarte diferite. Mi-ar plăcea să știu că aceste detalii vor rămâne în picioare, într-un amestec eclectic și încântător, și că își va defini și mai bine individualizarea.- Invitația...? Arta pe care o vedeți este versatilă precum aerul, fluidă precum apa, este „aspră“ și „coaptă“, este lumină și întuneric, este catifea și este mătase, și contemplând-o, subliminal, veți regăsi și toate senzațiile pe care le poartă viață. Gustați-o. Înnobilează.