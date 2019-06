sarbatoresteDobrogea. ZIUA de Constanta, partener intr-un proiect in premiera: Mini-interviu cu Sofia Ovejan - Florin Stoiciu este o veriga importanta intre tanara generatie de artisti si cei deja consacrati“

- L-am cunoscut pe Florin Stoiciu în urmă cu câțiva ani în atelierul unui bun prieten și minunat artist, participant, de asemenea, în cadrul acestei expoziții, graficianul Aurel Bulacu. Se spune că cine se aseamănă se adună. Așa ne-am adunat și noi din când în când în atelierele 15 și 19 din stradă Eforie și astfel s-au născut și am colaborat împreună în diverse proiecte și expoziții, onomastici și nunți, călătorii și tabere. O prietenie fructuoasă, din care am învățat multe lucruri și care m-a împins spre experimente noi în domeniul gravurii, tehnică mai puțin cunoscută de către mine, fiind de formare muralist.Florin Stoiciu este o verigă importantă între tânăra generație de artiști și cei deja consacrați, împletind tehnicile noi cu cele tradiționale într-un joc dinamic, exuberant și original. Mă bucură foarte mult invitația lui de a participa în acest proiect, deoarece provocările pe care Florin le lansează sunt întotdeauna pentru mine generatoare de trăiri artistice noi.- Bunicii mei de origine greacă au ajuns pe meleagurile Dobrogene în urmă cu aproximativ 100 de ani, odată cu mișcările trupelor din timpul Primului Război Mondial. Au întemeiat pe malul Dunării, în orașul Tulcea, un restaurant și un hotel (Orcula), ce au fost ulterior naționalizate de către comuniști. Bunicii mei s-au retras într-o căsuța construită de bunicul undeva pe strada Nicolae Bălcescu, unde am petrecut nenumărate vacanțe lungi de vară și am explorat minunata Deltă a Dunării în lotci smolite de lemn mirosind a pește. Dobrogea reprezintă pentru mine sursă de inspirație și energie, relaxare și adrenalină, soare și libertate. În continuare, cu toate că bunicii mei nu mai trăiesc de mult, ajung în Tulcea și de acolo traversez întreg litoralul românesc până la Silistra, savurând peisajele și dealurile line în curbe sinuoase.- Vine vara, cu soare și cu nori, cu vânt și valuri; de aceea vă invit pe toți, cu mic, cu mare, să vă delectați vizual în compania desenelor noastre în care culoarea sunteți voi, privitorii!