sarbatoresteDobrogea141: Anton Traian Antoniadis - Comunitatea Elena, Maria Magiru - Muzeul de Arta Populara si Lucian Lungoci - Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, mesaje de Ziua Dobrogei

La mulţi ani, Dobrogea, la 141 de ani de când a fost alipit acest tărâm multietnic, bogat în cultură, având un relief unic în România şi Europa, la patria-mamă! 141 de ani de când 14 etnii trăiesc la un loc, având religii diferite, însă fără să existe ură. Este un pământ unde armonia, diversitatea şi complexitatea fac un algoritm greu de înţeles pentru ochii unui străin, dar care este un sistem perfecţionat de-a lungul anilor.Embleme ale culturii, sportului, administraţiei publice, autorităţilor locale, ale muzicii sau ale teatrului, ale spiritualităţii şi reprezentării etnice au transmis câte un călduros mesaj. Cotidianul ZIUA de Constanţa vă aduce la cunoştinţă mesajele ambasadorilor Dobrogei despre acest teritoriu - casă pentru sute de mii de persoane.Cum am cunoscut Dobrogea? Cred că primele bucurii din viaţa, de când am deschis ochii au fost mama şi Dobrogea. Înclin să cred că fiecare din cetăţenii născuţi pe aceste meleaguri sunt binecuvântaţi, sunt crescuţi în spiritul apropierii de semeni.În România nu există regiune ca a noastră, de la valurile Mării Negre la liniştea şi seninătatea Deltei, de la cetăţile şi forturile ridicate de greci, romani, turci şi toate civilizaţiile ce au avut aport în dezvoltare, de la Monumentul de la Adamclisi la cetatea Halmyris relativ nou descoperită la Murighiol şi ajungând la îngemănarea de naţii şi suflete ce gândesc la unison. Nemaivorbind de alinarea spirituală a sufletelor, indiferent de religie prin prezenta tuturor cultelor, şi ajungând la savoarea bucatelor gătite în spiritul etniilor sau gustul vinurilor din podgoriile dobrogene atât de apreciate.Dobrogenii se iubesc şi respectă indiferent de naţie, religie, culoare sau sex. Nu există tensiuni între etnii şi cel mai important, toţi, indiferent de origini, iubim acest pământ pe care ne-am născut. Unicitatea Dobrogei este recunoscută şi nu cred că s-ar putea compara cu ceva. Poate doar cu istoria Statelor Unite, acest El Dorado al tuturor, al începutului de drum pentru orice şi oricine, la toleranţa dovedită şi egalitatea înrădăcinată. În adevăr, mai e poate mult până să ajungem acolo, dar să nu uităm că Dobrogea este un ţinut relativ tânăr.Cred că ar trebui să ne gândim cine au fost strămoşii noştri, cât s-au luptat şi ce au realizat, şi nu putem nega că există diferende şi că acestea nu vin din sufletul nostru, ci sunt induse artificial de varii interese. Fiind dobrogean, fiind român get-beget, dar cu ceva ADN grecesc în vene, urez celor ce trăiesc în superba regiunea Dobrogei să încerce "ramura de măslin" a păcii, a înţelegerii a toleranţei.Pentru mine, Dobrogea înseamnă „acasă”. Aici am văzut lumina zilei, aici am crescut, am învăţat de aici am cele mai frumoase amintiri. Am părăsit Dobrogea doar pentru cinci ani, pentru a urma cursurile Facultăţii de Istorie de la Universitatea Bucureşti. M-am întors apoi ca tânără absolventă la Constanţa, unde mi s-a oferit şansa să pun bazele actualului Muzeu de Artă Populară Constanţa. Celui care nu a ajuns în Dobrogea i-aş recomanda să vină să descopere farmecul acestui străvechi pământ românesc, unde frumuseţea formelor de relief şi clima, dovezile de cultură materială şi imaterială ale celor care au trăit aici, se regăsesc la fiecare pas.Dacă aş fi să enumăr simplu cele trei valori pe care le au dobrogenii, în opinia mea, acestea ar fi: puterea de a înfrunta vicisitudinile de orice fel, toleranţa şi ospitalitatea.Pentru mine, Dobrogea nu se poate compara cu niciun alt colţ al lumii: este unică!De Ziua Dobrogei, constănţenilor şi tulcenilor le transmit să nu îşi uite niciodată istoria, să fie mândri că sunt dobrogeni. „Dobrogea multietnică reprezintă cartea noastră de vizită, oriunde în lume”, acesta ar fi sloganul prin care aş descrie Dobrogea, deoarece acest spaţiu miraculos dintre Dunăre şi Mare a fost şi este casă primitoare şi pentru românii autohtoni, şi românii balcanici, şi pentru turci, tătari, greci, armeni, ruşi lipoveni, germani şi bulgari.Data de 14 noiembrie se constituie într-una de importanţă istorică nu numai pentru locuitorii dintre Dunăre şi Marea Neagră, ci pentru toţi românii. Este data la care, în urmă cu 141 de ani, Dobrogea revenea la patria-mamă, după Războiul de Independenţă. 14 noiembrie 1878 este ziua în care Dobrogea a intrat în harta României, făcându-l pe regele ţării la acea vreme, Carol I, s-o numească Mărgăritarul Coroanei, iar pe liderii lumii de atunci să-i dea denumirea de California României.În această zi de sărbătoare nu uităm să cinstim memoria celor care s-au jertfit pentru reîntregirea României, să îi preţuim, iar nu doar prin vorbe şi prin gânduri, ci mai ales prin faptele noastre să păstrăm acest ideal istoric al românilor, acela de a rămâne uniţi. Nu în ultimul rând, să fim recunoscători înaintaşilor noştri pentru că ne-au învăţat să păstrăm modelul de convieţuire interetnică pe tărâmul dintre Dunăre şi Mare, astfel încât să dăinuiască în timp. Este moştenirea noastră în aceeaşi măsură ca şi datoria noastră! S-o preţuim ca atare!La mulţi ani, dobrogeni! La mulţi ani, Dobrogea!