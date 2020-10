Sarbatorile Zilei de 8 octombrie

Sărbătorile Zilei de 8 octombrie

Ortodoxe

Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia



Greco-catolice

Sf. cuv. Pelaghia



Romano-catolice

Sf. Pelagia, fc. m.





Cuvioasa Pelaghia este pomenită în calendarul creştin ortodox la 8 octombrie.



Pelaghia a trăit în Antiohia şi era numită de locuitorii cetăţii "Margareta" pentru podoabele scumpe pe care le purta.



"Femeia era îmbrăcată cu haine de mare preţ, împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, iar împrejurul ei mergeau mulţime de fecioare şi de tineri, îmbrăcaţi frumos şi purtând brăţări de aur. Şi faţa ei era atât de frumoasă, încât oamenii mireni nu se puteau sătura cu vederea frumuseţii ei" (Vieţile Sfinţilor).



Într-o zi, împreună cu alaiul format din tineri şi din tinere, Margareta a trecut pe lângă o biserică, în care se ţinea o adunare la care participau mai mulţi episcopi. În acest timp, unul dintre monahii cu viaţă desăvârşită din mănăstirea Tavenisioţilor din Egipt, episcopul Non, ţinea o cuvântare.



Margareta era îmbrăcată în haine scumpe, având o înfăţişare provocatoare. Deşi ceilalţi participanţi la adunarea bisericească şi-au întors privirea de la acel alai al pierzării, episcopul Non s-a uitat cu insistenţă după femeia din mijlocul grupului, suspinând şi spunând că este copleşit de toată grija acelei femei pentru împodobirea trupului pentru că a întrecut toată grija pe care o are el pentru sufletul său.



Acea femeie, ca să fie plăcută curtezanilor ei a pus atâta sârguinţă spre a fi frumoasă, iar el socotea că nici pe departe nu se străduieşte cu atâta dăruire să fie plăcut Lui Dumnezeu.



Trecând ziua în care s-a făcut văzută de episcopul Non, cea de-a doua zi, după Sfânta Liturghie, în timpul în care episcopul vorbea din nou mulţimii, Dumnezeu a făcut să intre în biserică şi Margareta, ea care niciodată nu intrase în biserică şi nici nu şi-a adus niciodată aminte de păcatele sale.



Auzind cuvintele ierarhului a început să verse pâraie de lacrimi, înţelegând frica de Dumnezeu şi faptul că acela spune adevărul. A căzut la picioarele episcopului Non, rugându-l să o călăuzească spre mântuire.



A primit botezul creştin cu numele Pelaghia şi după opt zile a plecat din Antiohia la Ierusalim, îmbrăcată cu o haină veche, după ce toate averile sale le-a împărţit săracilor, orfanilor şi neputincioşilor. Aici pe muntele Eleonului, în preajma Ierusalimului, şi-a zidit o chilie, fără uşă, numai cu o fereastră, unde a trăit până la sfârşitul zilelor sale. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor")