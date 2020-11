Sarea in bucate - beneficii si precautii

Avertismentele din ultimii ani asupra consumului de sare ne-au indus impresia ca sarea este nociva. Nimic mai fals! Sodiul din sare are roluri esentiale in organism, iar un nivel redus de sodiu are consecinte grave: scaderea tensiunii arteriale, stare de slabiciune, oboseala, tahicardie, crampe musculare. Manifestarile sunt cu atat mai severe, cu cat deficitul este mai mare. Desigur, si excesul este periculos, de aceea e foarte importanta masura - ca in orice altceva, de altfel.