Sarea neagra din bucatele rusilor. O traditie de Paste devenita stil de viata si atractie turistica

Doar ]n regiunea Kostroma se mai pastreaza traditia de a face sare neagra. Se prepara mai ales in postul Pastelui, in cuptoare mari iar pe foc se pune numai lemn de mesteacan. Au ramas putini care mai cunosc toate secretele prepararii sarii negre. De fapt este o sare amestecata cu diferite plante medicinale sau faina de secara. In urma tratamentului termic se schimba structura moleculara a sarii. Este folosita mai mult in scopuri curative.