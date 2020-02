Sariti, ca moare copilul!: Sercin Ristea, constanteanul care a dat dovada de eroism. ZIUA de Constanta il propune cetatean de onoare (video)

Într-o societate în care totul merge pe repede înainte, fără să ne uităm în jurul nostru, ratăm momente cheie, secunde care ar face diferenţa.este un constănţean care va împlini în luna mai 40 de ani. Are acasă un copil de 11 ani, iar soţia este însărcinată în cinci luni. Îi va aduce pe lume a doua bucurie. Era o zi banală de marţi, 25 februarie. Se afla în parcarea de la Pavilionul Expoziţional, când a auzit strigătele disperate ale unei femei: „Săriţi, că moare copilul!”. Acela a fost momentul care a făcut diferenţa între viaţă şi moarte.. A fugit până la marginea lacului Tăbăcărie, unde se mai vedea plafonul unui autoturism. În maşină se aflau un bătrân de 63 de ani şi nepotul acestuia, în vârstă de 9 ani. Nu mai vedea nimic în faţa ochilor, iar în mintea lui se auzea doar motivaţia că trebuie să salveze copilul. Sercin Ristea este un erou. A intrat în apa, nu foarte adâncă, dar rece. A tras de uşile de la maşină până le-a deschis, fără să vadă nimic din cauza densităţii vegetaţiei din lac. L-a apucat pe bătrânul de 63 de ani, l-a ridicat la mal şi a intrat înapoi după copil. A reuşit să îl scoată şi pe acesta. Dacă nu ar fi intervenit el, prompt şi fără frică, probabil, astăzi, am fi vorbit de cele două victime la trecut.. De cinci ani lucrează ca taximetrist la societatea City Taxi. Este un familist convins şi aşteaptă ca soţia să îi aducă pe lume al doilea copil. Cu toată modestia, spune că este şofer din pricina lipsei tuturor studiilor. A făcut armata la Pompieri, iar în 2003 a efectuat un stadiu de pregătire pe SMURD, însă lipsa studiilor nu i-a permis decât să fie şofer. Altfel, dacă ar fi avut liceul terminat, ar fi ales să rămână pompier.Povestiţi-ne cum s-a întâmplat şi ce v-a împins să săriţi după victime.Eram cu un coleg la Pavilion în staţie, acolo. Am fost curios că am auzit că a căzut o maşină în lac. M-am dus la locul respectiv să văd ce s-a întâmplat. Am văzut maşina în lac. Atunci m-am uitat în jur. Era o doamnă bătrânică care a ţipat: „Săriţi, că moare copilul!”. Când am auzit de copil, automat am sărit în apă. Apa era foarte rece. M-am dus la uşa din spate, instinctul meu era că acolo este copilul, în spate. M-am chinuit să deschid uşa din spate. Foarte greu am deschis-o. Am căutat copilul în spate. Nu l-am găsit. Am băgat mâna în spate şi am dat de o banchetă, jumătate cred că era. Am zis că este copilul şi am tras de ea şi am scos bancheta. După aceea, nu am găsit copilul şi m-am dus în faţă. Am deschis şi uşa din faţă foarte greu. Am băgat mâna şi capul, sa văd victima. Nu am văzut nimic, că era apa verde şi am băgat mâna a doua oară. Am dat de bătrân. Am scos prima victimă. M-am dus la mal şi l-am lăsat acolo cu persoanele de la mal. L-au ridicat şi l-au pus acolo. Eu m-am dus după copil. Am căutat iarăşi copilul în spate. Cum am băgat mâna în maşină, am dat de copil. L-am scos galben la faţă. L-am dus la mal. Am întrebat-o pe o doamnă dacă a sunat la 112, dar imediat au venit pompierii şi salvarea. Nu a durat 3-4 minute şi au venit şi SMURD-ul şi elicopterul. Am înţeles că a vorbit copilul. L-am întrebat dacă mai este cineva în maşină şi cel mic a zis că era doar el şi bunicul.Cât de adâncă era apa?Apa avea cam 1,40-1,50 metri. Cam asta a fost...Vorbiţi-ne despre dumneavoastră. Cine este Sercin Ristea?Sunt căsătorit, fac în mai 40 de ani. Am un băieţel de 11 ani, mai vine unul acum pe drum. Are cinci luni de sarcină soţia. Sunt taximetrist de cinci ani.Un sfat pentru cei care sunt martori la astfel de evenimente aveţi?: Să sară în ajutor! Mulţi au scos telefoanele, filmau. Să îi dea Dumnezeu sănătate bătrânei că a ţipat, a ţipat de m-a scos de am sărit. Nu am mai văzut nimic în faţă, nici bordură, absolut nimic. Am sărit de pe partea cealaltă şi am înotat ceva. Am experienţă. Am făcut armata la pompieri şi am mai avut evenimente şi pe SMURD. Am ştiut să acord primul ajutor. În 2003 am fost pe SMURD, dar am făcut patru săptămâni stagiu, eram în armată atunci. După aia am intrat ca şofer. Dacă aveam 12 clase, că asta mi-au cerut, rămâneam în cadrul armatei, la pompieri. Am avut toate cerinţele, dar nu am 12 clase.În jurul orei 13.45, poliţiştii constănţeni au fost sesizaţi despre faptul că în canalul cu apă adiacent lacului Tăbăcărie s-ar afla un autoturism scufundat. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat persoanele din autoturism, fiind vorba despre un bărbat de 63 de ani şi un minor de 9 ani. Din primele informaţii, se pare că, în timp ce se afla la volanul autoturismului în parcarea respectivă, bărbatul ar fi trecut peste bordura care delimitează parcarea şi ar fi căzut cu autoturismul în canal. Asupra bărbatului au fost găsite documente medicale, acesta fiind găsit în stop cardio-respirator. Copilul a fost transportat la spital, fiind conştient şi cooperant. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.