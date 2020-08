Sarmiza Andronic, analist politic, dupa Congresul PSD: Azi s-a tras linie! Astazi doar s-a oficializat o schimbare evidenta

Social-democrații și-au ales azi conducerea în cadrul unui congres extraordinar ținut on-line în condiții de distanțare fizică necesare în Starea de Alertă. Marcel Ciolacu a fost ales președinte al PSD și a promis în cadrul congresului o schimbare totală a imaginii partidului și o întinerire a liniilor.

Analistul politic, Sarmiza Andronic, care a urmărit cu atenție Congresul PSD e de părere că ”zi s-a tras linie” oficializându-se o schimbare care deja a avut loc:

"Azi s-a tras linie in PSD. Am auzit cu adevarat discursul unui presedinte de stanga. A fost subliniata de mai multe ori necesitatea unui noi abordari. De fapt, s-a vazut o schimbare in PSD inca de acum cateva luni, de cand oameni care erau in liniile doi si trei au ajuns in linia intai. In orice partid, aceasta poate fi o formula castigatoare. Asta pentru ca ei vin nu doar cu profesionalismul dintr-un domeniu, ci si cu un bagaj politic acumulat in timp. Se pare ca de azi, nu imaginea lui Marcel Ciolacu se va reflecta in imaginea PSD, ci echipa lui Marcel Ciolacu va fi proiectata in imaginea PSD, ceea ce nu poate fi decat un lucru bun.”, a spus ea în cadrul unei intervenții la Antena 3.