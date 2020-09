Sarmiza Andronic, analist politic: `Nu ințeleg disperarea PNL`

Modificările aduse de parlamentarii PSD în comisiile de specialitate ale Parlamentului la Ordonanța de urgență prin care a fost făcută ultima rectificare bugetară continuă să facă valuri.

Analistul politic, Sarmiza Andronic, susține că nu prea înțelege jelania publică a liberalilor de vreme ce tocmai au demonstrat prin nedezbaterea Moțiunii de cenzură inițiată de PSD că dețin majoritatea și ca atare ar trebui să o activeze și să respingă ceea ce vrea să face social-democrații în sensul obligării Guvernului Orban să respecte legea și să majoreze punctul de pensie cu 40 la sută și să plafoneze posibilitatea îndatorării și mai mari a țării.

"Nu inteleg disperarea PNL, nu inteleg de unde acuzatia ca PSD arunca Romania in aer. De ce isi face griji PNL, in conditiile in care tocmai a aratat ca are majoritate in Parlament? Pana la urma, PSD e consecvent cu actiunile sale. Atata timp cat partidul de opozitie demonstreaza ca sunt bani pentru majorarea pensiilor si a alocatiilor, iar din partea puterii nu exista transparenta cheltuielilor, concluziile se pot trage usor. Obsesia pentru PSD si rea vointa puterii se vede, iata, si in aceasta perioada." a spus Sarmiza Andronic în cadrul unei dezbateri la Antena 3.