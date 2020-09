Sarmiza Andronic, analist politic: PNL isi pune piedica singur, desi se considera un `partid pe val`

Alegerile locale vor avea un efect direct asupra alegerilor parlamentare care urmează la puțin timp. În acest context analistul politic Sarmiza Andronic critică strategia PNL de a se sustrage efectiv din zone întregi și a le lăsa fără luptă în mâna celor de la USR+.

Efectul va fi unul direct și cu efect imediat – la alegerile parlamentare din decembrie când eforturile de campanie ale edililor proaspăt aleși vor contribui mult la zestrea electorală cu care se va alege PNL în noul parlament. Ori cedarea de teren fără luptă va diminua sever șansele liberalilor de a atinge ceea ce și-au propus: câștigarea fără drept de apel a alegerilor parlamentare:

"In cele mai multe cazuri, acolo unde e un primar de o anumita culoare politica, partidul care l-a sustinut castiga si parlamentarele. Nu inteleg de ce PNL a acceptat sa sustina in diverse localitati candidati USR si sa nu-si puna candidati proprii, ca in cazul Bucurestiului, de exemplu. Daca cei de la USR castiga, exista riscul pentru PNL sa nu castige in respectivele localitati parlamentarele. Asta pentru ca nu vor accepta nici unii nici alti sa mearga pe liste comune. PNL isi pune piedica singur, desi se considera un "partid pe val". PNL s-a pierdut in PDL, iar acum, curand, se va pierde in umbra USR”, a spus ea în cadrul unei dezbateri televizate la Antena 3.