Sarmiza Andronic, analist politic: Președintele Klaus Iohannis joaca urat! Azi a aratat ca obsesia lui pentru PSD nu are limite!

Scandalul trecerii tacite prin Camera Deputaților prin procedura adoptării tacite (legea nu s-a discutat din motive procedurale și a trecut din oficial la Senat ia amploare.

Președintele Klaus Iohannis a ieșit foarte dur la atac și l-a acuzat pe liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților nici mai mult și nici mai puțin decât de înțelegeri secrete cu premierul maghiar Viktor Orban pentru a lăsa să treacă tacit prin prima cameră a Parlamentului legea privind autonomia Ținutului Secuiesc.

Analistul politic, Sarmiza Andronic, este de părere că ieșirea publică a președintelui Klaus Iohannis de azi arată faptul că nu se dă în lături de la nici o abordare și că ”joacă urât arătând că obsesia lui pentru PSD nu are limite”:

”Presedintele este un politician care joaca urat! A dat foc Romaniei aducand in spatiul public tema Tinutului Secuiesc, aruncand cu noroi in stanga si in drepta si riscand sa provoace mult rau tarii. Acuzandu-l pe Marcel Ciolacu de intelegere cu un lider extremist, respectiv Viktor Orban, presedintele demonstreaza ca obsesia lui pentru PSD nu are limite si ca nu-l intereseaza pretul pe care il platim toti din cauza afirmatiilor lui. Cum isi permite Presedintele sa faca trimitere la un lider din strainatate fara sa se gandeasca la consecinte? Nu se gandeste nimeni la cum poate sa reactioneze Viktor Orban?", a spus Sarmiza Andronic într-o dezbatere televizată la Antena 3.