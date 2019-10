Sase elefanti au murit dupa ce au incercat sa salveze un pui de la inec

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sase elefanti au murit dupa ce s-au prabusit intr-o cascada din Parcul National Khao Yai, in Thailanda, Potrivit autoritatilor locale, tragicul incident s-a petrecut dupa ce un pui de elefant a alunecat si a cazut in gol, iar ceilalti elefanti adulti au incercat sa-l salveze. Alti doi elefanti au fost gasiti in viata pe marginea unei stanci si au fost preluati de autoritatile parcului, scrie BBC. Un urs umbla nestingherit pe strazi. Localnicii au fost avertizati de prezenta mamiferului prin sistemul RO-ALERT Nu este primul incident de acest fel la cascada. In 1992, o turma de opt elefanti a murit dupa ce a cazut in gol, cazul atragand atentia nationala. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina ...