Sase localitati din Hunedoara, incluse pe lista celor in care sunt impuse restrictii. Masca devine obligatorie si in spatiile deschise

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara a decis sambata, 24 octombrie, actualizarea listei cu localitatile din judet unde sunt impuse restrictii precum purtarea obligatorie a mastii in spatii deschise, interzicerea servirii in restaurante si cafenele in interior si inchiderea cinematografelor, a salilor de spectacol si de concerte.