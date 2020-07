Sase noi cazuri de COVID-19, in centre ale DGASPC Arges

Autoritatile din judetul Arges au anuntat, luni, ca sase persoane -doi angajati si patru beneficiari- de la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale sunt infectate cu virusul SARS-COV-2. Cei sase se adauga altor 24 de angajati si internati in centre ale DGASPC Arges, diagnosticati anterior cu COVID-19, in aceste conditii fiind dispusa testarea sau retestarea angajatilor si a celor internati in toate cele 21 de centre sociale aflate in subordine.