Sase noi decese in Italia provocate de coronavirus, cel mai redus bilant din ultimele patru luni

In ultimele 24 de ore in Italia s-au inregistrat numai sase decese provocate de noul coronavirus, cel mai redus bilant al victimelor dupa 28 februarie, numarul total al deceselor asociate COVID-19 de la inceputul epidemiei ajungand in aceasta tara la 34.744, conform Protectiei Civile italiene, relateaza luni agentia EFE.