Sase noi deputati au fost validati

Camera Deputatilor a validat astazi mandatele in cazul a sase noi deputati. Locurile au ramas vacante ca urmare a demisiilor parlamentarilor care au fost alesi in Parlamentul European, respectiv la Curtea de Conturi Europeana. Astfel, Marian Tachianu ocupa locul ramas vacant in urma demisiei Rovanei Plumb; Petru Bogdan Cojocaru va fi in locul lui Tudor Ciuhodaru; Alin Ionut Arsu - in locul lui Cristian Ghinea; Sebastian Costin Moise - in locul lui Eugen Tomac; Florin Mircea - in locul lui Mihai Tudose, iar Laura Georgescu il inlocuieste pe Viorel Stefan. Cei sase noi deputati au depus juramantul de credinta. Cine este europarlamentarul FAVORIT in PSD pentru functia de comisar european Camera ...