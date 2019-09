Sase persoane au fost retinute dupa ce s-a aflat ca faceau trafic de minori. Ce detalii oribile au descoperit anchetatorii

Trafic de minori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Serviciului Teritorial Giurgiu al DIICOT au retinut, joi, sase persoane din Giugiu, fiind acuzate de trafic de minori. Totul a inceput dupa ce o persoana care sustinea ca fiica sa, eleva in clasa a IX-a, ar putea fi exploatata sexual prin practicarea prostitutiei. „Din datele detinute, coroborate cu rezultatul verificarilor si investigatiilor efectuate, a rezultat faptul ca un numar de sase inculpati au constituit un grup infractional organizat, creat pe relatii de familie, in vederea obtinerii unor sume importante de bani prin identificarea, recrutarea, racolarea si, ulterior, exploatarea sexuala, prin practicarea prostitutiei, a unor minore, inclusiv a minorei in varsta de 15 ani, a ...