Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma intr-un oras din Germania

Şase persoane au fost ucise cu focuri de armă în Rot am See, un mic oraş din sudul Germaniei, şi o persoană suspectă a fost arestată, informează vineri dpa, citând "surse". Poliţia din oraşul vecin Aalen a anunţat pe contul său de Twitter că "o amplă operaţiune a poliţiei" este în curs în Rot am See, după ce mai multe focuri de armă au fost trase, subliniind că mai multe persoane au fost ucise şi rănite în incident. ⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15; Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020 Potrivit poliţiei, primele date arată că atacatorul avea relaţii personale cu una sau mai multe dintre victime şi nu sunt indicii că ar fi existat mai mulţi atacatori.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Ady Ivaşcu)