Sase persoane ranite, dupa ce doua masini s-au ciocnit in Valcea. Traficul pe DN 7 este blocat

Sase persoane au fost ranite, patru grav, dupa ce doua masini s-au ciocnit luni in in zona localitatii Caineni, judetul Valcea. Traficul pe DN 7 este blocat in totalitate.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, scrie Mediafax.

Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri.

La randul lor, reprezentantii ISU Valcea au anuntat ca sase persoane din cele doua masini au fost ranite.

Starea a patru dintre acestea este grava.

