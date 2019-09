Sase sfaturi pentru a trai cu dureri cronice! Un medic celebru rupe tacerea 

Eugen Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statisticile efectuate la nivel mondial arata ca 88% din populatia adulta a lumii sufera de dureri corporale, mai mult de jumatate (65%) avand dureri mai des de o data pe saptamana. Studiile arata ca efectul durerii se propaga pe scara larga si ca cei afectati declara ca durerea le afecteaza viata sociala (72%) si amoroasa (64%) in fiecare zi, iar 78% dintre cei care sunt angajati declara ca durerea le afecteaza si viata profesionala. In opinia hipnoterapeutului Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, durerea in sine este un element esential in supravietuirea umana, aceasta fiind calea prin care corpul nostru ne semnalizeaza ca ceva nu este in regula si trebuie sa facem ceva rapid. & ...