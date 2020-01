Sassuolo - Torino, scor 2-1, in Serie A

Formaţia Sassuolo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Torino, într-un meci din etapa a XX-a a campionatului Italiei, în care a revenit de la 0-1 potrivit news.ro.

Pentru Torino a înscris un jucător al gazdelor, Locatelli, în minutul 20, în propria poartă.

Sassuolo a revenit şi s-a impus datorită golurilor marcate de Boga ’61 şi Berardi ’73.

Partida Napoli – Fiorentina are loc tot sâmbătă, meciurile AC Milan – Udinese, Bologna – Verona, Brescia – Cagliari, Lecce – Inter Milano, Genoa – AS Roma şi Juventus – AS Roma se vor disputa duminică, iar întâlnirea Atalanta – Spal este programată luni.