Satelitul Solar Orbiter a pornit intr-o calatorie de 150 de milioane de km pana la Soare care va dura un deceniu

Satelitul Solar Orbiter a pornit, luni, într-o călătorie de 150 de milioane de km până la Soare. Aeronava urmează să surprinsă primele imagini din apropierea polilor solari, scrie The Mirror, potrivit MEDIAFAX.

Satelitul Solar Orbiter, o nouă sondă spaţială construită de NASA şi de Agenţia Spaţială Europeană (ESA), a fost lansat luni spre soare de la baza Cape Canaveral, din Florida.

Primele teste ale echipamentului care a costat 300 de milioane de dolari au avut loc în iunie 2014.

Sonda va parcurge cei 150 de milioane de km până la Soare în 10 ani.

Obiectivul misiunii este studierea originilor vântului solar. Naveta dispune de 10 instrumente de măsură adăpostite sub un scut termic de 147 de kg.

Imaginile surprinse de noua sondă la polii Soarelui se aşteaptă să ofere noi perspective legate de efectul pe care energia solară îl are asupra Pământului, arată The Mirror.

„A fost perfect. Dintr-o dată te simţi legat de restul sistemului solar”, a mărturisit Daniel Mueller, unul dintre savanţii ESA implicaţi în proiect.

Aeronava de dimensiunile unui microbuz are panouri solare şi antene. Ea își va urma traseul către soare, folosind forţele gravitaţionale ale planetelor Venus şi Pământ.

Obiectivul misiunii este ca sonda să se apropie la 41 de milioane de km de soare.

„Am fost mereu obişnuiţi cu importanţa pe care o are Soarele pentru viața de pe Pământ. Am observat și cercetat în detaliu felul în care acesta acționează, dar ştim şi că e posibil ca o furtună solară puternică să dea peste cap viaţa noastră de zi cu zi. La încheierea misiunii noastre vom şti mai multe decât oricând despre forţele ascunse care sunt responsabile de schimbările ce se manifestă la nivelul Soarelui şi despre efectele pe care acesta le are asupra planetei noastre”, a explicat Gunther Hasinger, directorul ştiinţific al Agenţiei Spaţiale Europene.