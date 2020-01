Saxofonistul Armin Nicoara a dat de pamant cu Vladuta Lupau!

Vladuta Lupau a negat relatia cu saxofonistul Armin Nicoara. El a reactionat imediat si s-a aratat dezamagit de ce a spus ea.

Scandalul intre Vladuta Lupau si Armin Nicoara, saxofonistul care a spus ca ar fi avut o relatie cu ea, continua. Frumoasa cantareata neaga ca intre ea si fostul ei coleg de formatie ar fi existat mai mult decat o simpla amicitie si o relatie profesionala.

„Nu am fost amanti! Am avut o relatie familiala, alaturi de parintii mei, parintii lui. L-am ajutat cat am putut. Ca sa se faca mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cat mana ta?”, a spus artista pentru Cancan.

Saxofonistul, prima reactie dupa ce Vladuta Lupau a negat relatia cu el

„Sunt foarte dezamagit de declaratiile Vladutei. Eu pe ea, pe Vladuta Lupau, am respectat-o si pot sa spun ca pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu ma asteptam sa ma faca in halul asta. Intr-adevar, ne-am certat. De fapt, ea a fost certata cu mine, nu eu cu ea. Sufar ca nu mai colaborez cu ea, Vladuta a dorit sa incheiem pe partea muzicala orice legatura si aici s-a rupt totul.

Chiar daca ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia sa faca circul asta, trebuia sa ne continuam pe partea muzicala evenimentele, nu sa faca un circ, sa sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia sa le onoram si sa le spuna ca eu nu mai am ce cauta acolo, ca nu am de ce sa cant cu ea”, a declarat Armin Nicoara pentru sursa mai sus citata.

„Nu eu m-am dus la ea sa-i cer sfaturi, eu nici nu o cunosteam. O colega de-ale ei m-a intrebat daca poate sa vina cu Vladuta la evenimentele mele, nici nu stiam cine este Vladuta Lupau. Ea a tinut legatura cu familia mea, cu mine, eu tot i-am dat sfaturi, ce colaje sa facem, ea de atunci nu a acceptat, ii era frica de faptul ca, daca face muzica comerciala cu mine, nu mai e chemata la spectacole.

I-am zis sa facem un cover pe melodia tatalui meu, „Dragu mi-i e sa merg la coasa”, melodie pe care tata, Petrica Nicoara, a lansat-o in anii ’90. A zis ca nu vrea, ca, mai apoi, sa vad ca ea a scos melodia asta singura. Din familia mea nu i-a zis nimeni sa scoata melodia asta de pe Youtube, noi tot timpul am indragit-o si am fost drepti cu ea, nu cum crede ea, ca vrem noi sa-i facem rau, ca asa spune peste tot.

A dat un boom pe Youtube, milioanele de vizualizari pe care le-a facut le-a justificat ca fiind facute pe ideile ei, si nu pe ideile mele… Nu ea m-a facut mare, ci poate prin ideile mele a reusit sa faca unele lucruri. Nu zic 100%, dar, cu sfaturi de la mine, a reusit sa ajunga unde e astazi”, a mai spus saxofonistul Armin Nicoara despre Vladuta Lupau.

