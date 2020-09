Scad prețurile la toate tipurile de locuințe din București. Analiza pe cartiere

Scaderea preturilor la locuinte a inceput sa se resimta dupa ridicarea starii de urgenta, ca efect al constrangerilor economice si sociale din timpul Lock-Downului, dar si al scaderii cererii de cumpare de pe unele segmente. Portalul imobiliar Titirez.ro a făcut o analiză rapidă a evoluției prețurilor la vânzare și a trendurilor în imobiliare în România .

In Bucuresti:

Garsoniere: preturile se invart in jurul a 1.250 Euro/mp.

Apartamente 2 camere: media este de aproximativ 1.200 Euro/mp.

Apartamente 3 camere: preturi similare cu cele de 2 camere, ca medie 1.200 Euro/mp.

Apartamente de 4 camere si peste: pretul mediu sare de 1.250 Euro/mp.

In ceea ce priveste casele/vilele, pretul mediu pe metru patrat este mai ridicat si ajunge la peste 1.300 Euro/mp.

Pe tipuri de proprietati:

Garsoniere Bucuresti

Fata de perioada similara a anului trecut, pretul mediu a crescut cu peste 50 Euro/mp. Daca in luna August 2019, preturile se invarteau in jurul a 1.200 Euro/mp, in August 2020, preturile garsonierelor au ajuns in medie la 1.280 Euro/mp. Ca pret mediu total, in August 2019 pretul mediu al unei garsoniere in Capitala era de aproximativ 41.000 Euro. In luna August 2020, pretul mediu a crescut la peste 43.000 Euro. Apogeul preturilor la garsoniere a fost inregistrat in luna Februarie 2020, ajungand la peste 1.290 Euro/mp, iar ca pret total la aproximativ 44.000 Euro.

Apartamente 2 camere Bucuresti

In August 2019, pretul mediu a fost in jurul a 1.120 Euro/mp; iar ca pret total mediu de aproximativ 61.300 Euro. In timp ce, in August 2020, pretul pe metru patrat a crescut pana la 1.185 Euro, iar ca pret total mediu la peste 64.500 Euro. La fel ca si la garsoniere, culmea preturilor a fost inregistrata in luna Februarie 2020, cand s-a inregistrat o crestere a pretului total mediu la peste 65.100 Euro.

Apartamente 3 camere Bucuresti

In luna August 2019, pretul mediu a fost de 1.130 Euro/mp, iar valoarea totala medie s-a invartit in jurul sumei de 86.000 Euro. In luna August 2020, preturile au crescut considerabil, depasind 1.200 Euro/mp si 91.000 Euro. Pe acest segment, evolutia este atipica fata de garsoniere si 2 camere, apogeul fiind atins in luna Mai 2020, cand pretul mediu al unui apartament cu 3 camere in Bucuresti a ajuns la peste 93.000 Euro.

Apartamente 4 camere + Bucuresti

In August 2019, preturile medii au fost de 1.185 Euro/mp si aproximativ 130.000 Euro. In timp ce in August 2020, preturile au crescut si au ajuns pana la o medie de 1.250 Euro/mp si 133.000 Euro ca valoare totala medie. Apogeul pretulul total mediu a fost atins in luna Aprilie a anului curent cand a depasit 144.000 Euro ca valoare medie totala.

Case/vile Bucuresti

La case, in luna August 2019 pretul mediu era de 1.290 Euro/mp, iar valoarea medie totala de 243.520 Euro. In August 2020, pretul mediu se mentine in jurul valorii de 1.295 Euro/mp, insa valoarea totala medie a scazut pana la 228.000 Euro. Apogeul preturilor a fost atins in Ianuarie 2020 cand pretul mediu pe metru patrat a ajuns la 1.325 Euro, iar valoarea totala medie la peste 255.000 Euro.

“Putem afirma, cu certitudine, ca evolutia preturilor la vanzare, pe toate tipurile de locuinte, a fost descrescatoare o data cu atingerea apogeului pentru fiecare tip in parte. Pretul mediu pe metru patrat, dar si pretul mediu total a scazut pentru toate tipurile de locuinte aflate la vanzare in Bucuresti dupa ridicarea starii de urgenta, insa in continuare sunt peste valorile medii din perioade similare ale anului trecut”, declara Costina Petrescu, CEO Titirez.ro.

Analiza pe zone

Aviatiei: In 2020, preturile pe metru patrat sunt superioare fara de anii precedenti. Daca in 2019 vorbeam de 1.635 E/mp, in 2020 discutam de o crestere de peste 100 Euro la pretul mediu pe metru patrat.

Militari: In 2020, preturile pe metru patrat sunt mai mari fata de anii precedenti. Daca in 2019 vorbeam de 1.010 E/mp, in 2020 discutam de o crestere de peste 50 Euro la pretul mediu pe metru patrat.

In zona Bucurestii Noi-Damaroaia se pastreaza acelasi trend de crestere cu valori intre 40-100 Euro/pret mediu/mp pentru garsoniere si apartamente. Segmentul case-vile a inregistrat o crestere a pretului mediu pe metru patrat de la 1.120 Euro la peste 1.380 Euro.

Floreasca-Dorobanti: la garsoniere s-a inregistrat o scadere a pretului mediu pe metru patrat, de la 1.700 E/mp la 1.600 E/mp, in timp ce la 2 si 3 camere se pastreaza cresterea cu 20-30 euro ca medie la preturile pe mp. La case/vile, scaderea este mai proeminenta: de la peste 2.000 E/mp la aproximativ 1.900 E/mp.

Titan-Dristor: preturile medii pe mp au crescut pentru garsoniere si apartamente cu valori de aproximativ 70 Euro/mp. La case/vile, evolutia este una considerabila, de la 1.250 E/mp in 2019 la 1.490 E/mp in 2020.

Unirii: pretul mediu pe metru patrat a crescut cu peste 100 Euro fata de 2019, de la 1.500 Euro la peste 1.600 Euro in 2020.

Vitan: preturile medii pe mp au crescut pentru garsoniere si apartamente cu valori de aproximativ 50 Euro/mp.

Colentina-Obor: preturile medii pe mp au crescut pentru garsoniere si apartamente cu valori de aproximativ 40 Euro/mp.

1 Mai si Domenii: preturile medii pe mp au crescut pentru garsoniere si apartamente cu valori intre 80-120 Euro/mp. La case/vile, cresterea a fost de pana in 25 Euro/mp, de la 1.630 Euro la o medie de 1.655 E/mp.