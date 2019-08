Scade glicemia si colesterolul, combate anxietatea. Planta minune cu nebanuite beneficii

salvie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salvia este o planta renumita de ani de zile pentru efectele benefice asupra sanatatii. Specialistii sustin ca are actiune antiseptica, antioxidanta, antiinflamatoare, astringenta, antinevralgica, hipoglicemianta, depurativa, digestiva, coleretica. V-ati convins acum cat de bun este ceaiul de salvie? Daca nu, atunci cititi in continuare despre beneficiile acestei plante. Mai mult, spun specialistii aceasta planta are si proprietati benefice asupra sistemului nervos, avand efect calmant. Mai mult, se pare ca ar putea sa reduca anxietatea, poate preveni cancerul, contribuie la diminuarea simptomelor caracteristice menopauzei, poate detoxifia organismul, te ajuta sa slabesti. Este foarte buna si pentru cei care au ...