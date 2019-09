Scade numarul copiilor care sunt inscrisi in sistemul public de invatamant iesean

copii la curs google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefa Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi, Genoveva Farcas, a anuntat ca fata de anul trecut scolar, pentru cel care urmeaza 2019-2020, sunt cu 2500 elevi mai putini inscrisi in sistemul public de invatamant din judetul Iasi. De precizat ca anul acesta la clasa pregatitoare sunt 7008 copii dintre care 3.800 in mediul rural. Pe de alta parte, in zona invatamantului preprimar in total in judet sunt 18.315 dintre care 5.528 la grupa mica. Cauza principala pentru care a scazut numarul copiilor tine inclusiv de problema migratiei. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. isj ...