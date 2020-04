Scadere istorica a numarului de morți in razboiul din Siria, pe timpul pandemiei

Numărul morţilor în conflictul armat din Siria a scăzut în luna martie la un minim de când a început conflictul în anul 2011, în contextul armistiţiului din provincia Idlib, a anunţat marţi ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de agenţia EFE și preluat de stiripesurse.ro Siria a înregistrat în martie 508 decese în urma The post Scădere istorică a numărului de morți în războiul din Siria, pe timpul pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.