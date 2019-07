Scafandrii au facut o descoperire infioratoare intr-un lac din apropierea casei monstrului din Caracal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ore intregi in care au cercetat fiecare metru dintr-un lac din Caracal, scafandrii au facut o descoperire infioratoare. Ei au gasit o valiza grea, iar cand au deschis-o, s-au cutremurat. Va aducem la cunostinta ca lacul din apropierea locuintei lui Gheorghe Dinca este cercetat de scafandri, in cautarea unor noi probe. Ramasite de oase, haine si incaltaminte au fost gasite intr-o valiza pe care scafandrii au scos-o dintr-un lac aflat la un kilometru de casa barbatului banuit ca a ucis fetele disparute din Caracal. Osemintele au fost imediat preluate de catre medicii de la Medicina Legala. In plus, scafandrii au scos si un sac din apa. Nu se stie pentru moment ce se afla in interior, insa ar putea fi vorba tot despre oseminte ...