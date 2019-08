Scafandru roman, erou in Bulgaria. A salvat un baiat de 17 ani care fusese inghitit de valuri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar licean din Craiova, aflat in vacanta la Nisipurile de Aur, in Bulgaria, a fost salvat de la moarte de un scafandru, tot roman, dupa ce s-a aventurat in mare, desi salvamarii ridicasera steagul rosu. Incidentul s-a produs la Nisipurile de Aur, in Bulgaria. Cornel a salvat un baiat de 17 ani, tot roman, inghitit de valuri la Nisipurile de Aur. Baiatul de 17 ani, elev de clasa a XII-a din Craiova, a intrat in Marea Neagra, desi steagul rosu ii interzicea acest lucru. O decizie care putea sa-l coste viata, pentru ca tanarul a fost inghitit de valurile puternice. Mana lui ridicata dupa ajutor a fost vazuta de pe mal de unchiul baiatului, care a sarit si el in marea agitata, riscandu-si viata, ca sa-si salveze nepotul, ...