Scanare performanta a Palatului Cantacuzino

Palatul Cantacuzino google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lucrarile isi urmeaza cursul la Palatul Cantacuzino din Municipiul Pascani. Dupa ce in luna martie a acestui an a fost semnat contractul de finantare din fonduri europene, in acest moment au fost facuti mai multi pasi pentru ca locatia sa fie reabilitata si amenjata spre a fi cuprinsa in circuitul turistic national de obiective istorice ce pot fi vizitate. Astfel s-au incheiat contracte pentru audit, publicitate, consultanta, studii pentru arheologie, studii preliminare pentru materiale – lemn, piatra, caramida, iar acum proiectul se afla in faza de evaluare oferte pentru proiectare tehnica. Mai mult, in luna septembrie s-a emis si autorizatie de cercetare arheologica, iar o echipa de la Inst ...