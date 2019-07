SCANDAL Ambasadorul Marii Britanii in SUA l-a facut praf pe Trump: instabil, incompetent, inept/ Ancheta fulger a Londrei dupa scurgerile de informații

Londra a anunţat duminică deschiderea unei anchete asupra informaţiilor apărute în presă din depeşe diplomatice în care ambasadorul britanic în SUA, Kim Darroch, ar fi afirmat, printre altele, că administraţia lui Donald Trump este "ineptă" şi "unică în disfuncţionalitatea sa", relatează AFP preluat de agerpres.

"Va fi deschisă o anchetă oficială privind scurgerile" de informaţii, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Londra care nu a contestat veridicitatea rapoartelor diplomatice în cauză.



Citat într-un comunicat, şeful diplomaţiei britanice, Jeremy Hunt, s-a distanţat de presupusele afirmaţii făcute de ambasadorul Kim Darroch.



"Este foarte important să spunem că ambasadorul şi-a făcut munca sa de ambasador, cu alte cuvinte să predea rapoarte sincere şi opinii personale despre ce se petrece în ţara unde lucrează, nu opiniile guvernului britanic, nu opiniile mele", a declarat el.



"Continuăm să credem că, sub preşedintele Trump, administraţia americană este în acelaşi timp foarte eficientă şi cel mai bun prieten posibil al Marii Britanii pe scena internaţională", a adăugat Jeremy Hunt, aflat în campanie pentru a deveni viitorul premier, al cărui nume va fi cunoscut la 23 iulie.



Întrebat despre scurgerile de informaţii publicate de Mail on Sunday, preşedintele american a răspuns că ambasadorul Kim Darroch "nu a servit bine Marea Britanie". "Nu suntem mari admiratori ai acestui om", le-a spus el jurnaliştilor.



Potrivit Mail on Sunday, diplomatul britanic a afirmat că preşedinţia lui Trump, pe care îl consideră "instabil" şi "incompetent", este susceptibilă "să se prăbuşească în flăcări" şi "să se încheie în dizgraţie" în memoriile şi rapoartele sale transmise Londrei.



"Nu credem cu adevărat că această administraţie va deveni substanţial mai normală, mai puţin disfuncţională, mai puţin imprevizibilă, mai puţin divizată, mai puţin stângace şi ineptă din punct de vedere diplomatic", scrie Kim Darroch într-unul din mesajele sale, potrivit Mail on Sunday.



Ambasadorul a mai scris că informaţiile privind "haosul şi luptele feroce" care agită Casa Albă - "fake news" potrivit lui Donald Trump - sunt "în cea mai mare parte adevărate".



Kim Darroch, 65 de ani, este unul dintre diplomaţii cei mai experimentaţi în post la Washington, unde a ajuns în ianuarie 2016, înainte de victoria lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale.



Potrivit Mail on Sunday, telegramele intrate în posesia presei acoperă o perioadă care începe în 2017.



Într-un mesaj mai recent, datat 22 iunie, Kim Darroch critică politica preşedintelui american privind Iranul, care a suscitat temeri privind un conflict armat. Potrivit diplomatului, Trump a avut pe acest subiect poziţii "incoerente", "haotice".